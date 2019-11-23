المفوضية الوطنية للانتخابات تختتم دورة تدريبية حول إدارة أمن الانتخابات

اختتمت في تونس أمس دورة تدريبية حول إدارة أمن الانتخابات، بمشاركة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، ووزارة الداخلية، وبتنفيذ منظمة كرييتف.

وأوضحت المفوضية أن هذه الدورة تأتي ضمن الجهود المبذولة من الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية، من أجل خلق بيئة انتخابية امنة، وأنها شملت العديد من المواضيع ذات العلاقة بإدارة أمن الانتخابات، ومنها مفهوم وعوامل العنف الانتخابي، وعوامل التخفيف منه، كما تم خلال الدورة التعرف على بعض التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في رصد أمن الانتخابات.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه الدورة تهدف إلى نشر ثقافة ومفهوم أمن الانتخابات الشامل، في إطار العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.

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