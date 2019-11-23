أثناء استرجاع سيارة مسروقة.. عناصر الأمن في طرابلس يتعرضون لإطلاق نار

أعلنت مديرية أمن طرابلس قيام شخص يستقل سيارة سوناتا خضراء اللون بالاصطدام بسيارة مازدا ركاب وربط حبل بين السيارتين وسرقتها بالقوة.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن سائق السيارة المازدا المسروقة قام بفتح محضر لدى مركز شرطة غوط الشعال، وبعد أن قام رجال البحث بالتحري عن الواقعة تمكنوا من معرفة الجاني وانتقلوا لمقر سكنه ووجدوا السيارة مركونة بعد تغيير لوحتها المعدنية ولدى تفتيشها وجد أنها لا يوجد بها كتيب سيارة ولا رخص ولا مسجل ولا مكبر للصوت.

وأضافت مديرية أمن طرابلس أن عناصر الأمن تعرضوا لإطلاق النار من أشخاص مجهولين كانوا مسلحين على أسطح المباني مشيرة إلى أنه جرى استرجاع السيارة وتسليمها لمالكها لافتة إلى أنه يجري البحث لضبط المطلوب.

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