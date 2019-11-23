رئيس مجلس النواب ووفد بلدية السدرة يناقشان احتياجات البلدية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وفدا من بلدية السدرة، ضم عددا من الحكماء والأعيان بالبلدية، بحضور النائبين، صالح افحيمة، وجاب الله الشيباني.

وبحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، فإن اللقاء تناول متطلبات بلدية السدرة في شتى المجالات، خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم والصيانة والمخططات الإسكانية، ومعالجة المشاكل التي تعترض المخططات السابقة، حيث تعهد صالح بإحالة متطلبات البلدية إلى رئاسة الحكومة المؤقتة، والتي بدورها ستحيلها إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة لتنفيذها.

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