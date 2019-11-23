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البحرية الليبية تنقذ 284 مهاجر في المنطقة الغربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ (284) مهاجر غير شرعي خلال 4 عمليات انقاد ناجحة في منطقة البحث والإنقاذ اللبيبة شمال القره بوللي، شمال طرابلس، شمال الزوايه، شمال ابوكماش.
وبين المتحدث باسم البحرية الليبية مسعود إبراهيم مسعود عبد الصمد أنه بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس في مهمة بحث وإنقاذ، وذلك يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح عبد الصمد أن القارب قام بـ 4 عمليات انقاد ناجحة في منطقة البحث والإنقاذ اللبيبة شمال القره بوللي، شمال طرابلس، شمال الزوايه، شمال انكماش، وذلك بناء على إشارة استغاثة تم تلقيها من عمليات حرس السواحل.
وأشار عبد الصمد إلى أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم والبالغ عددهم 284 جرى تقديم  المساعدة لهم وإنزالهم بميناء طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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