لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب تحذر إيطاليا من انتهاك الأجواء الليبية  

طبرق-العنوان

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم السبت، انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المُسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي والتي أسقطت يوم الأربعاء من قبل الدفاعات الجوية للقوات المسلحة فوق ترهونة، وذلك عند دخولها منطقة العمليات العسكرية.

وحذرت لجنة الدفاع في بيان لها إيطاليا من الاستمرار في نهجها الداعم للميليشيات مشيرا إلى أنه لن يكون لها فرصة التواجد في مستقبل التعاون مع ليبيا.

وثمنت لجنة الدفاع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الداعية إلى المحافظة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم.