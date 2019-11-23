النهر الصناعي يباشر صيانة عدد من الآبار (صور)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة أن فرق الصيانة باشرت في تنفيذ الخطة الخاصة باستخراج وصيانة وتركيب المضخات بحقول الابار للرفع من معدلات إنتاج المياه وسد العجز بالإمداد المائي الناتج عن أعمال التخريب والسرقة للمحولات الكهربائية لرؤوس الآبار.

وبين جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه بالرغم من كل الصعوبات اللوجستية والمتمثلة في توفير الوقود والتموين لمواقع حقول آبار المنظومة بالجنوب باشرت فرق الصيانة تنفيذ الخطة الخاصة باستخراج وصيانة وتركيب المضخات بحقول الابار للرفع من معدلات إنتاج المياه وسد العجز بالإمداد المائي الناتج عن أعمال التخريب والسرقة للمحولات الكهربائية لرؤوس الآبار” مضيفا أنه “تم خلال اليومين الماضيين تركيب مضخة البئر رقم (057) بالحقل الجنوبي وذلك بعد إجراء كافة أعمال الصيانة بالورشة المركزية واختبارات التشغيل الامثل لها للتأكد من الوضعية التشغيلية للمضخة بمنطقة حقول الابار”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا