النايض يجتمع مجدداً بمجلس الأمن القومي الأمريكي وبحضورالخارجية الألمانية

إجتمع اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر أ.د. عارف علي النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة مع أ.د. فيكتوريا كوتس، نائبة مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبة رئيس مجلس الأمن

القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضورالسفير أ.د. كريستيان باك، المدير الإقليمي لشؤون اللشرق الأدني والشرق الأوسط وشمال افريقيا، بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية،

بخصوص آخر تطورات الشأن الليبي والتحضيرات لمؤتمر برلين.

وجاء هذا الإجتماع متابعة للإجتماعات السابقة التي أجراها النايض مؤخرا في واشنطن مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وعدة وزارات وهيئات أمريكية.

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