المستشار صالح يلتقي وفدا من بلدية السدرة

القبة-العنوان

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الجمعة، وفدا من بلدية السدرة.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، إن اللقاء تناول متطلبات بلدية السدرة في شتى المجالات خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم والصيانة والمخططات الإسكانية ومعالجة المشاكل التي تعترض المخططات السابقة.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح بأن هذه المتطلبات سوف يحيلها إلى رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة والتي بدورها سوف تحيلها الى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختصة لتنفيذها حسب خطة الحكومة.

يشار أن اللقاء حضره عدد من الحكماء والأعيان بالبلدية وبحضور النائب صالح افحيمة والنائب جاب الله الشيباني.