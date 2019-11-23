بحث سبل تعزيز الخدمات الصحية بمدينة الكفرة

اجتمع مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة مع مدير الخدمات الصحية المكلف طه أكحفل ومدراء المستشفيات والمراكز التخصصية والعيادات والوحدات الصحية العاملة بمدينة الكفرة.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن العيضة ناقش خلال الاجتماع الذي عقد بديوان إدارة الخدمات الصحية الكفرة بحث سبل تعزيز الخدمة الصحية وسد العجز القائم في الأطقم الطبية والطبية المساعدة مشيرا إلى أن المشكلة في طريقها إلى الانفراج عبر استجلاب الأطباء من الخارج.

ودعا العيضة إلى توحيد الجهود وعدم تشتيت الخدمة بين جميع المرافق الصحية وتشكيل غرفة طوارئ داخل البلدية يكون مقرها داخل ديوان الخدمات الصحية على أن تصدر في نهاية كل أسبوع نشرة صحية تفصيلية تبين أعداد المترددين على المرافق الصحية ونوع الخدمة التي يقدمها كل مرفق، مبيناً إن وزارة الصحة ستبذل ما بوسعها في سبيل توفير خدمات صحية شاملة وكاملة للمواطنين داخل الكفرة وتوطين العلاج بها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا