احتياجات القطاع الصحي على مائدة «الرئاسي».. وتوجيهات بحل مشاكل الإمداد الطبي

ضمن مساعي استكمال مستشفيات البلاد، طاقتها لخدمة المواطنين، شهد الأسبوع الماضي تحركات حكومية مكثفة، إذ اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع كل من وكيل وزارة الصحة السيد محمد هيثم، ونائب رئيس لجنة العطاءات العامة ورئيس لجنة العطاءات الفرعية للشراء الخارجي و أعضاء من لجنة الشراء المحلي، وفق الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع فيسبوك.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس احتياجات قطاع الصحة وكيفية توفيرها من بنود الإمداد الطبي بشكل انسيابي، ومعالجة كافة المختنقات لا سيما ما يصاحب انتهاء العام المالي للشركات المصنّعة، والعراقيل المصاحبة لذلك.

و شدد السراج على أهمية الانتهاء من أعمال لجنة العطاءات العامة بأسرع وقت ممكن ليتسنى حل مشاكل الامداد الطبي، مع الاستفادة من خبرات اللجان السابقة العاملة في ذات المجال وصولا إلى ما يفيد ويخدم الصالح العام.

وجاء ذلك الاجتماع بالتزامن مع اتفاق مدير الشؤون الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، الطاهر عبدالعزيز سليمان، مع مديري مستشفيات العاصمة طرابلس؛ على تشغيل أقسام حديثي الولادة بكامل قدراتها الاستيعابية.

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وخلص الاجتماع الذي جرى الثلاثاء، إلى التعاقد مع عناصر وافدة متخصصة بالرعاية التمريضية للأطفال، ممن ولدوا بمجموعة من العيوب الخلقية، أو الأطفال الخُدج، أو من يعانون من عدوى أو أمراض قلبية، حسب بيان وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

سد العجز

كما اتفق المجتمعون على ضرورة سد العجز في تخصص أطباء الأطفال بين الأقسام من خلال إعارة العناصر بين المستشفيات، وإمداد أقسام حديثي الولادة بعدد من الحضانات بما يتوافق مع قدرتها الاستيعابية، فضلا عن التنسيق بين أقسام حديثي الولادة بالمستشفيات لتوفير حضانات شاغرة.

وتمتلك 5 مستشفيات تعليمية وتخصصية وعامة في طرابلس، أقسام حديثي ولادة، وهي «مستشفى طرابلس الجامعي، مستشفى الهضبة العام، مستشفى الأطفال طرابلس، مستشفى الجلاء للنساء والولادة، المركز الوطني لجراحة القلب تاجوراء»، إلا أن القدرة الاستيعابية لها انخفضت إلى النصف تقريبا بمستشفى طرابلس الجامعي الذي يمتلك 35 حضانة منها «18 حضانة تعمل»، وبالمركز الوطني لجراحة القلب تاجوراء الذي يمتلك ثماني حضانات، منها «أربع حضانات تعمل» بسبب نقص العناصر المتخصصة بالرعاية التمريضية للأطفال حديثي الولادة.

عيادات زاوية الدهماني

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت قبل أيام، الانتهاء من تجهيز مجمع عيادات زاوية الدهماني، استعدادا لافتتاحه، وذلك بعد عشر سنوات من توقفه؛ نظرا إلى تعرض أعمدة المبنى إلى تصدعات كبيرة. ويعد المجمع أول عيادة مجمعة في ليبيا تقدم خدمات الفحص المقطعي المحوسب، بعدما نجحت الوزارة في تنفيذ صيانته تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعمت الوزارة المجمع بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة لكل عياداته الخارجية ووحدة العمليات، وسيضم عيادات خارجية في تخصصات الجلدية والباطنة والأطفال والعيون والنساء والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة. كما جرى تجهيزه بعيادة خاصة بالأمراض النفسية وقسم علاج طبيعي، وجهاز التصوير الشعاعي للكشف عن سرطان الثدي، ومعمل تحاليل وصيدلية.

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