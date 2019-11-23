لجنة الدفاع النيابية: نحذر إيطاليا من دعم الميليشيات في طرابلس ومصراتة

ليبيا – حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب من الدعم الإيطالي الذي تقدمه لما وصفه بـ”الميليشيات” في العاصمة طرابلس ومصراتة.

الميهوب ذكر في تصريحات لـ” سبوتنيك” اليوم السبت إنه سبق وتم التحذير في بيانات سابقة بأن مطاري معيتيقة ومصراتة في الغرب وكذلك الكلية الجوية في مصراتة يمثلون حاضنة لغرف عمليات تركية وإيطالية.

وأكد على أن التواجد الإيطالي في ليبيا لم يعد في الخفاء خاصة أن الدعم الإيطالي للمليشيات يتمثل في تقديم دعم لوجستي وإعطاء إحداثيات مواقع القوات المسلحة إضافة إلى عمليات التدريب التي تتلقاها المليشيات على أيدي القوات الإيطالية والتركية.