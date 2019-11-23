ليبيا في المرتبة الثانية عشرة دوليا على مؤشر خسائر الإرهاب

احتلت ليبيا المرتبة الثانية عشرة عالميا ضمن المؤشر الدولي للخسائر الاقتصادية للإرهاب على البلدان في المنطقة.

وبحسب المؤشر العالمي للإرهاب الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام لعام ألفين وتسعة عشر، فإن الإرهاب كلف ليبيا خسارة ما نسبته واحد فاصلة عشرين بالمئة من إنتاجها القومي.

ويتم احتساب الخسائر الاقتصادية للإرهاب وفقا لأربعة مؤشرات، وهي الوفيات، والإصابات، والخسائر في الممتلكات، وخسائر الناتج القومي، والتي تشمل نفقات الحكومات على الخدمات الطبية، وتراجع الإنتاج والمداخيل، والاثار النفسية على المتضررين من الإرهاب.

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