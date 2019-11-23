الدولية للهجرة: اكتشاف تسعة قوارب تحمل 600 مهاجرا قبالة ليبيا خلال يومين

أخبار ليبيا 24

قالت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الجمعة، إنها اكتشفت ما لا يقل عن تسعة قوارب تحمل أكثر من 600 مهاجرا قبالة السواحل الليبية خلال يومين.

وأوضحت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أن القارب العاشر وصل الخميس إلى جزيرة لامبيدوسا في إيطاليا وعلى متنه 74 مهاجرا، معربة عن قلقها من آخر التطورات في ليبيا.

وأضافت المنظمة، أن هذه الطفرة الواضحة في المغادرين من ليبيا تأتي في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها قصفا عنيفا منذ اندلاع النزاع في أبريل الماضي.

وقال رئيس بعثة المنظمة في ليبيا فيدريكو سودا: “تشعر المنظمة الدولية للهجرة بقلق عميق بشأن سلامة المهاجرين المعرضين للاشتباكات والاتجار بالبشر وسوء المعاملة مع تدهور الوضع الأمني”، مضيفا أن ليبيا ليست ميناء آمنًا، وأن هناك حاجة إلى آلية إنزال آمنة يمكن التنبؤ بها للمهاجرين الفارين من العنف وسوء المعاملة.

وجددت المنظمة الدولية للهجرة، دعوتها إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي، من أجل حدوث تحول عاجل في مقاربة الوضع في ليبيا، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك نظام الاحتجاز وإيجاد حلول بديلة لحماية الأرواح.

وكان مشغلو سفن “أوشن فايكنغ وأوبرز آرمز” قد أبلغوا عن إنقاذ 287 مهاجراً خلال يومي الثلاثاء والخميس الماضيين، وفي عملية أخرى أعاد خفر السواحل الليبي 289 مهاجرا إلى الشاطئ بينهم 14 طفلاً و33 امرأة.

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