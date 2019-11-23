انطلاق حملة تطعيمات واسعة في ترهونة

تتواصل في مدينة ترهونة أيام حملة التطعيمات الشاملة لطلبة المدارس التي تزامنت مع البدء في تطعيمات الكبار أيضاً علاوةً على تطعيمات الأطفال الجدد.

وشرع مركز الرعاية الصحية في المدينة باستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على التطعيمات من كبار السن والمواليد الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين شهر وشهرين.

وحملت الحقن مضادات تقي الأطفال من مرض الشلل والأمراض المزمنة التي يتعرض لها الإنسان كذلك مرض الحصبة .

واستهدفت الحملة أيضاً كبار السن من النساء والرجال لتطعيمهم بحقن الحماية من مرض الانفلونزا إضافة إلى حساسية الصدر.

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