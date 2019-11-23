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انطلاق حملة تطعيمات واسعة في ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل في مدينة ترهونة أيام حملة التطعيمات الشاملة لطلبة المدارس التي تزامنت مع البدء في تطعيمات الكبار أيضاً علاوةً على تطعيمات الأطفال الجدد.

وشرع مركز الرعاية الصحية في المدينة باستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على التطعيمات من كبار السن والمواليد الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين شهر وشهرين.

وحملت الحقن مضادات تقي الأطفال من مرض الشلل والأمراض المزمنة التي يتعرض لها الإنسان كذلك مرض الحصبة .

واستهدفت الحملة أيضاً كبار السن من النساء والرجال لتطعيمهم بحقن الحماية من مرض الانفلونزا إضافة إلى حساسية الصدر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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