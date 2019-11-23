أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 99 مهاجرا شمال غرب الخمس بينهم امرأة وضعت مولودها خلال عملية الإنقاذ.

وقال المتحدث الرسمي للقوات البحرية مسود إبراهيم مسعود عبد الصمد إنه بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل بشأن وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية أبحر الخميس الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس في مهمة بحث وإنقاذ.

وأوضح عبد الصمد أن الزورق فزان قام بإنقاذ عدد 99 مهاجر غير شرعي شمال غرب الخمس وخلال عمليات الابحار قام أحد أفراد الطاقم بالمساعدة في توليد امرأة أنجبت طفله بحاله صحية جيدة وبعد الوصل بها الي نقطة حرس السواحل تم نقلها إلى أحد المصحات الخاصة في مدينة الخمس بمساعدة المنظمات الدولية العاملة مع ليبيا في نقاط الإنزال

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