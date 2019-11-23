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مسؤولون أمريكيون يبحثون التحضيرات لمؤتمر برلين

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمعت نائبة مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبة رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والمدير الإقليمي لشؤون الشرق الأدنى والشرق الأوسط وشمال افريقيا، بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، كريستيان باك، مع رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض.
وبين النايض في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع اليوم السبت بحث آخر تطورات الشأن الليبي والتحضيرات لمؤتمر برلين.
وأوضح النايض أن الاجتماع يأتي في سياق متابعة الاجتماعات السابقة التي أجراها النايض مؤخرا في واشنطن مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وعدة وزارات وهيئات أمريكية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لا نايض ولا نايبه الامن القومى الامريكى لاوصاية لاحد على الشعب الليبى حيث يوجد برلمان منتخب من الشعب ورئيسه هو اعلى سلطة منتخبة فى البلاد وانتم ايها الامريكان ايام اوباما سرقتم صلاحيته واعطيتوها للامعة السراج وعصابته والنتيجة انه دمية فى يد المليشيات الارهابية ويحارب الجيش الوطنى ابعدوا عن ليبيا ايها الشياطين واتركوا الجيش الوطنى يستكمل مهمته فى تحرير البلاد بامر نواب الشعب وقائده الاعلى المستشار عقيلة صالح .

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