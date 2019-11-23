إنقاذ 284 مهاجرا وإنزالهم بميناء طرابلس

أعلن حرس السواحل إنقاذ 284 مهاجرا غير قانوني ضمن 4 عمليات منفصلة نفذتها دورياته شمال منطقة أبو كماش وشمال القره بوللي وشمال طرابلس وشمال الزاوية.

وأشار الحرس في بيان له، إلى أن عمليات الإنقاذ قام بها الزورق “فزان”، والذي تلقى نداءات استغاثة من غرفة عمليات حرس السواحل أثناء قيامه بمهام مراقبة مكثفة لحركة قوارب الهجرة غير القانونية.

وتوجه زورق الإنقاذ إلى مواقع الإشارات لإنقاذ المهاجرين وقام بنقلهم تباعاً إلى ميناء طرابلس، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة لهم هناك.

وأشاد حرس السواحل في بيانه بتعاون جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في عمليات إنزال وتسليم واستلام المهاجرين، كما أثنى أيضاً على تعاون نقطة حرس السواحل الموجود بالميناء.

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