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مصر والمغرب تتفقان على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في ليبيا.

وذلك خلال لقاء عقد على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء تمت خلاله مناقشة التطورات في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، والدور الأساسي للجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • سيستفيد الجيش الوطنى الليبى من تجربة الجيش المصرى فى بناء المشروعات العملاقة باقل التكاليف وتوفير فرص عمل للشباب الليبى فنرى مشروعات عملاقة فى مصر كانت حلم اصبح حقيقة وكما قال السيسى تم انفاق 4 تريليون جنية فى البنية الاساسية وطلب من وزير الاتصالات بناء عشرون الف برج وساله عن المدة الزمنية فقال له عشر سنوات فرفض وقال له سنتمها فى سنة واحدة وليبيا فى حاجة بعد التحرير الى التعمير السريع لتعويض ما فات بعد نكبة فبراير مع اهتمام بالجنوب كما يحدث مع مصر فى الصعيد فيجب بناء مشروعات عملاقة فى الجنوب تستفيد من الثروات الغير بترولية وفى الشمال الاستفادة من الساحل فى السياحة الاوربية فالجو معتدل فى الشتاء وافضل من تركيا فى هذا التوقيت ويمكن جذب السياحة التى تذهب هناك .

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