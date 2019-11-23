مصر والمغرب تتفقان على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في ليبيا.

وذلك خلال لقاء عقد على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء تمت خلاله مناقشة التطورات في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، والدور الأساسي للجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.

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