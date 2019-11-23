بلدية زليتن: تطعيم 6 آلاف شخص ضد الأنفلونزا الموسمية

تتواصل في بلدية زليتن حملة التطعيم ضد مرض الانفلونزا الموسمية والتي انطلقت الأسبوع الماضي بإشراف مكتب الرعاية الصحية بالبلدية.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية ميلاد مختار اسبيقه بحسب المكتب الإعلامي لبلدية زليتن إنه جرى تطعيم 6 آلاف شخص من أصل 17 ألف مستهدفين بالحملة موضحاً أن عملية التطعيم تتم بوحدة الرعاية الصحية الأولية ومركز زليتن للسكري والغدد الصماء .

وأشار اسبيقة أن الفئة العمرية المستهدفة من الحملة 55 سنة فما فوق بالنسبة للأشخاص الغير مصابين بالمرض أما المصابين فتعطى من عمر 6 أشهر، إضافة إلى النساء الحوامل في جميع مراحل الحمل أيضاً مقدمو الخدمات الصحية والمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم و أمراض الجهاز التنفسي .

وأوضح اسبيقة أن الحملة تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تشكيل فرق لتطعيم طلبة مرحلة التعليم الأساسي.

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