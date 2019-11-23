بالصور: مهاجرة غير شرعية تضع مولودها خلال رحلة إنقاذ قرب الخمس

وضعت مهاجرة غير شرعية مولودها، خلال رحلة إنقاذ في البحر على متن الزورق «فزان».

ووفق بيان مكتب الإعلام والثقافة البحرية، اليوم، أبحر الزورق «فزان»، التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس بناءً على بلاغ وارد من غرفة العمليات، حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، لافتا إلى إنقاد 99 مهاجرا غير شرعي شمال غرب الخمس خلال عمليات الإبحار.

وتابع البيان أن أحد أفراد الطاقم للزورق «فزان»، ساعد في توليد امرأة، التي أنجبت طفلة بحالة صحية ممتازة، ووصل بها إلى نقطة حرس السواحل، ونقلها إلى إحدى المصحات الخاصة في مدينة الخمس، بمساعدة المنظمات الدولية العاملة في نقاط الإنزال.

القوات البحرية تنقذ 284 مهاجرا في 4 عمليات بالساحل الغربي

في سياق متصل قالت القوات البحرية إنها تمكنت من إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة شمال شرق الخمس، أمس الجمعة، من خلال الزورق «فزان»، بعد تسلم إشارة استغاثة من أحد قوارب الهجرة غير الشرعية، وتمت عملية الإنقاذ وإنزال المهاجرين بمرفأ الحميدية بتاجوراء.

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