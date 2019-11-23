تركيب مضخة لرفع إنتاج جهاز النهر الصناعي

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، تركيب مضخة البئر رقم (057) بالحقل الجنوبي بعد إجراء كافة أعمال الصيانة بالورشة المركزية واختبارات التشغيل لها للتأكد من الوضعية التشغيلية للمضخة بمنطقة حقول الآبار.

وقال الجهاز في بيان نشره بصفحته في “فيسبوك”، السبت، إن تركيب المضخة جاء بالرغم من كل الصعوبات اللوجستية والمتمثلة في توفير الوقود والتموين لمواقع حقول آبار المنظومة بالجنوب.

وذكر البيان أن فرق الصيانة باشرت تنفيذ الخطة الخاصة باستخراج وصيانة وتركيب المضخات بحقول الآبار للرفع من معدلات إنتاج المياه وسد العجز بالإمداد المائي الناتج عن أعمال التخريب والسرقة للمحولات الكهربائية لرؤوس الآبار.

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