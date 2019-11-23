البحرية الليبية تنقذ 107 مهاجرا في أقل من 24 ساعة

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 107 مهاجرا غير شرعي خلال عمليتي إنقاذ منفصلتين اليوم السبت وأمس الجمعة.

وأوضحت البحرية الليبية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إنه جرى اليوم السبت إنقاذ عدد 57 مهاجر من جنسيات مختلفة بالقرب من حقل البوري وتكليف مندوب من جهاز حرس السواحل لمتابعة عملية الإنقاذ مبينة أن أحد القاطرات العاملة بالحقل والتي تحمل رخصة عمل ليبية قامت بإتمام العملية ويجري حاليا إنزالهم بالمرسى

وقال المتحدث الرسمي للقوات البحرية عميد بحار مسعود إبراهيم مسعود عبد الصمد أنه جرى في عملية منفصلة يوم أمس الجمعة إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة شمال غرب الخمس.

وأشار عبد الصمد أن البحرية الليبية تلقت إشارة استغاثة من أحد قوارب الهجرة غير الشرعية شمال غرب الخمس فقام الزورق فزان بعملية إنقاذ لعدد 50 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة موضحا أنه تمت عملية الإنقاذ وإنزال المهاجرين بمرفأ الحميدية بتاجوراء.

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