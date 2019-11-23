النعاس: ليس هناك دولة غبية تقبل التحالف مع حكومة الوفاق لأنها لا تملك قاعدة دستورية

ليبيا – إعتبر وكيل وزارة الدفاع السابق بحكومة الإنقاذ محمد النعاس أن الوضع الميداني لم يطرأ عليه أي تغييرات منذ 5 أشهر تقريباً ، مؤكداً أن القتال لازال في ذات الأماكن المتمثلة في اليرموك والخلاطات وخلة الفرجان بالإضافة لعين زارة والزطارنة.

النعاس رأى خلال إستضافته في تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد أن قوات حفتر لم تسجل أي تقدم على الإطلاق في المستوى التكتيكي بدليل عدم قدرتها على إستعادة قاعدتها الرئيسية في غريان وفقاً لقوله.

وأشار إلى أن طاقة من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) القتالية على المستوى البري لم تعد قادرة على القيام بالمهمة المعلنة وهي الاستيلاء على العاصمة لكن على المستوى التكتيكي هناك هدف لا بد من إنجازه لتحقيق النصر هو قطع طريق الإمداد الممتد ما بين بني وليد ترهونة، لافتاً إلى أنه إن لم تتمكن قوات الوفاق من تعطيل قاعدة الجفرة القاعدة الخلفية الأساسية للتموين لن تستطيع إيقاف الحرب.

وإتهم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بأنه يستعين بالمرتزقة من مختلف الجنسيات بسبب نقص الأفراد المدربين على القتال حسب زعمه ، مضيفاً :”شركة فاغنر شقيقة بلاك وتر لكنها أضعف فهي مرتزقة يبحثون عن المال، كشفنا عن ظاهرة خطيرة وهو أن حكومة الوفاق تتبنى مهاجمة روسيا هذا خطر كبير جداً فهم يقولون أن روسيا تتدخل في ليبيا وبالحقيقه الحكومة الروسية لم تتدخل في الصراع الليبي.

كما علق على ما يشاع حول وجود مروحيات قام بتجميعها و تسيريها الروس ووجودهم بالمهبط الزراعي سوق الخميس موضحاً أن الإشاعات يصعب تصديقها لكن من الناحية العملية هذا الأمر مستبعد وإن كان حقيق لن يؤثر في مسلحي الوفاق.

وزعم أن المشير حفتر لا يسيطر على مسرح العمليات بالشكل الكامل لذلك هو مهزوز من المنطق العسكري والصراع، واصفاً قصف مصراتة وطرابلس بأنه عبث لا يؤثر في سير المعركة بل يدل على أنه شخص عسكري لا يدرك العلوم العسكرية وفن القتال بحسب حديثه.

أما عن أهمية صناعة التحالفات الدولية و الإقليمة لدعم جانب حكومة الوفاق في هذه المرحلة الضبابية إعتبر أن حكومة الوفاق ليست مؤهلة لهذه المهمة فهي حكومة ليس لديها قاعدة دستورية بل فرضها الاتفاق الصخيرات الذي زكاها سفراء أمريكا بريطانيا وفرنسا كما لم تصدق عليها سلطة شرعية.

وإعتقد أن حكومة الوفاق لن تفلح في عقد التحالف لأنه ليس هناك دولة “غبية” تقوم بالتحالف معها فلا بد أن تتوفر أسس للدولة للتحالف معها، مشيراً أنه لو كانت حكومة الوفاق تتمتع بدهاء سياسي لكانت إتجهت نحو القنوات الخلفية واللعب على وتر المصالح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية