النقابة العامة والنقابات الفرعية للمعلمين تؤكد استمرار إضرابها الشامل

أخبار ليبيا24

جدد النقابة العامة للمعلمين في ليبيا اليوم السبت على استمرار الإضراب الشامل حتى تتحقق جميع مطالب المعلمين.

وطالبت النقابة في ختام اجتماعها اليوم السبت في طبرق مع النقابات الفرعية رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بتقديم تفسير حول عدم تنفيذ الاتفاق المبرم معها أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وطالبت النقابة، بإقالة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، مشيرة إلى أنها لن ترضى أن تكون تحت طائلة (شخص غير تربوي).

ودعت النقابة المعلمين بالتمسك وبقوة أكثر من السابق على نيل كرامتهم التي دنست من قبل وزارة التعليم، على حد قولها. وقالت، “إن القضية أصبحت الآن قضية كرامة وشرف وحقوق مشروعة مسلوبة”

واعتبرت النقابة العامة والنقابات الفرعية، في بيان مشترك، أن الحكومة المؤقتة ووزارة التعليم ومصرف ليبيا المركزي في البيضاء تقف ضد حقوق المعلمين المشروعة وتصر على (إهانة المعلمين) والاعتداء عليهم لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم المشروعة وحقوق أسرهم وأبنائهم.

وذكرت النقابة، في تسجيل مصور، أن الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 قد تضمنت الزيادة وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب، وتساءلت، “أين ذهبت أموالنا وحقوقنا؟”.

وحمّلت النقابة الحكومة المؤقتة ومجلس النواب كل النتائج السلبية عن عدم تنفيذ مطالب المعلمين العادلة وإهانتهم وعدم الالتفاف إلى مطالبهم وحقوقهم المشروعة.

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