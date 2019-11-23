المفوضية الوطنية للإنتخابات تختتم دورة تدريبية في إدارة أمن الإنتخابات

ليبيا – بمشاركة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ووزارة الداخلية وتنفيذ “منظمة كرييتف” انتظمت خلال الفترة من 18 وحتى 22 نوفمبر الجاري بمدينة الحمامات بتونس فعاليات دورة تدريب المدربين في إدارة أمن الانتخابات.

الدورة تأتي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية ضمن الجهود المبذولة من الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية من أجل خلق بيئة انتخابية آمنة.

واشتملت أجندة هذه الدورة على العديد من المواضيع ذات العلاقة بإدارة أمن الانتخابات ومنها مفهوم وعوامل العنف الانتخابي في إطار الدورة الانتخابية وعوامل التخفيف منه إلى جانب التعرف على نظم تحليل وتوقع أمن الانتخابات والشركاء المتداخلين فيه.

كما تم خلال جلسات هذه الدورة التعرف على بعض التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في رصد أمن الانتخابات حيث تلقى المشاركون تدريب عملي على كيفية استخدام هذه التطبيقات.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تمثل حجر الأساس لمشروع يهدف إلى تأسيس إدارة مختصة في أمن الانتخابات ونشر ثقافة ومفهوم أمن الانتخابات الشامل في إطار العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.

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