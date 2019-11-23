مركز العلاج الطبيعي بتازربو يناشد الدعم

تمكن مركز العلاج الطبيعي بمستشفى تازربو العام، من توفير عدد من الأجهزة والمعدات، وذلك بمساعدة مركز العلاج الطبيعي بالكفرة.

وقال المشرف على المركز، ناجي محمد، لقناة ليبيا، إن المركز يتردد عليه يوميا نحو مئة مريض ومراجع من الرجال والنساء والأطفال، مناشدا وزارة الصحة الالتفات إليه، واعتماده، وتوفير الدعم اللازم، كي يتمكن من القيام بمهامه على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن مركز العلاج الطبيعي بتازربو يعمل به أكثر من 15 عنصرا، وحصل على دعم مؤقت من مدير الخدمات الصحية بالكفرة، ومركز العلاج الطبيعي.

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