دفاع البرلمان يحذر من الدعم الإيطالي للتشكيلات المسلحة في طرابلس

حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، من الدعم الذي تقدمه إيطاليا للتشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس ومصراتة.

وقال الميهوب لـ” سبوتنيك”، اليوم السبت: “سبق وحذرنا في بيانات سابقة بأن مطاري معيتيقة ومصراتة في الغرب الليبي، وكذلك الكلية الجوية في مصراتة يمثلون حاضنة لغرف عمليات تركية وإيطالية” مضيفا أن “التواجد الإيطالي في ليبيا لم يعد في الخفاء، خاصة أن الدعم الإيطالي للمليشيات يتمثل في تقديم دعم لوجستي وإعطاء إحداثيات مواقع القوات المسلحة العربية الليبية، إضافة إلى عمليات التدريب التي تتلقاها المليشيات على أيدي القوات الإيطالية والتركية”.

وشدد الميهوب على أن لجنة الدفاع والأمن القومي بليبيا تحذر من التواجد الإيطالي على الأراضي الليبية بشكل غير رسمي، وغير مأذون به من الجهة الشرعية وهو البرلمان الليبي، والجيش الليبي، وأن ذلك يعرضها لتصبح أهدافا مشروعة للقوات المسلحة العربية الليبية.

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