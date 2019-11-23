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حملة لتطعيم 17 ألفا ضد الإنفلونزا في زليتن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقّى أكثر من 6 آلاف شخص مطعوم الإنفلونزا الموسمية ضمن حملة التطعيم التي يشرف عليها مكتب الرعاية الصحية في بلدية زليتن.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية ميلاد اسبيقة، في تصريح لمكتب إعلام البلدية، إن الحملة التي انطلقت الأسبوع الماضي في البلدية تستهدف 17 ألف شخص، مضيفا أن عملية التطعيم تتم بوحدة الرعاية الصحية الأولية ومركز زليتن للسكري والغدد الصماء .

وأشار اسبيقة إلى أن الفئة العمرية المستهدفة من الحملة 55 سنة فما فوق بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالمرض، أما المصابين فتعطى من عمر 6 أشهر، إضافة إلى النساء الحوامل في جميع مراحل الحمل، ومقدمي الخدمات الصحية والمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي.

ولفت اسبيقة إلى أن الحملة تنتهي في 28 من هذا الشهر، وأنه سيتم خلال الفترة القادمة تشكيل فرق لتطعيم طلبة مرحلة التعليم الأساسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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