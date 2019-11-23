انطلاق الدبلومة المهنية بمركز طب وجراحة الفم والأسنان ببنغازي

انطلقت في مدينة بنغازي اليوم محاضرات الدبلومة المهنية التخصصية للدفعة الأولى، في علاج الجذور والعلاج التحفظي، والتي تستهدف عددا من أطباء المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بالمدينة.

وأوضح المركز أن الدفعة الأولى تستهدف 24 طبيبا، فيما ستنطلق الدفعة الثانية في شهر أبريل القادم، والتي ستستهدف أكثر من 22 طبيبا آخر من داخل المركز، مشيرا إلى أن هذه الدبلومة المهنية تعطى لأول مرة في ليبيا عن طريق وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، والتي تعد من الخطوط العريضة في خطة المدير العام للمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي.

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