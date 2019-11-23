إنشاء غرفة عمليات أمنية موحدة بسبها

أعلن المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها علي الطرشاني ،السبت ،أن الجهات الأمنية والعسكرية داخل المدينة وحدت جهودها وأنشأت غرفة عمليات موحدة على الأرض ستباشر عملها في القريب العاجل.

و طالب الطرشاني في تصريح صحفي ،أهالي مدينة سبها بالتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية لإعادة الأمن داخل مدينة سبها وضبط المجرمين والإرهابيين بعيداً عن القبلية وتوحيد الخطاب الإعلامي الترشيدي الهادف للتعايش السلمي ووضع الخلافات جانباً والتجمع على كلمة الوطن.

وكشف أنه تم تسجيل 30 حالة قتل قبض على 15 متهماً فيها وسجلت 15 أخرى ضد مجهول إضافة إلى 22 حالة سطو مسلح قبض على 6 من مرتكبيها و11 سرقة قبض على 7 لصوص وفر آخر بالإضافة لـ 16 قضية تعاط واتجار بالمخدرات قبض على 10 متهمين و8 مشاجرات قبض على 80 متهماً بها ولم تسجل إحداها ضد مجهول.

و أكد الطرشاني ،أن وحدات الغرفة وباقي الجهات الأمنية تمكنوا من التصدي للجريمة بحد كبير في نطاق اختصاصهم هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية ما أسفر عن انخفاض كبير بمعدل الجريمة في الجنوب ،مشيرا إلى أن إحصائية الجرائم الواقعة في مدينة سبها هذا العام مبشرة بعودة الاستقرار إلى المنطقة والتصدي للجريمة والجريمة المنظمة.

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