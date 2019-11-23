منخفض جوي بارد يقترب من ليبيا.. وتحذير للصيادين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الشمال بدءا من يوم غد الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة مع رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

وقال المركز إن مناطق الشمال الغربي ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار على المناطق الساحلية واضطراب حالة البحر.

وحذر المركز الصيادين بأن رياحا غربية قوية سيشهدها الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة ويكون شلوق على بنغازي والجبل الأخضر تصل سرعته يوم غد إلى 25 عقدة .

من جهتها توقعت صفحة “طقس ليبيا” أن تتساقط الأمطار في السواحل دون أن تتعمق كثيرا نحو الدواخل، والكميات المتوقعة خفيفة إلى متوسطة بالساحل الغربي والخليج، بين 1-10 ملم على الأكثر، والأفضلية لسهل بنغازي والجبل الأخضر حيث تتجاوز 15 ملم. بينما بقية المناطق الساحلية والدواخل فالفرص محدودة لزخات متفرقة.

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