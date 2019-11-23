توزيع مساعدات إنسانية على النازحين في ترهونة

قامت جمعية الهلال الأحمر فرع ترهونة، بتوزيع مساعدات إنسانية مقدمة من منظمة الصليب الأحمر الدولي على الأسر النازحة من مناطق الاشتباك والقاطنة في المدينة ،وقد باشرت فرق تابعة للجمعية، في توزيع المساعدات على أكثر من 400 أسرة من المسجلين بالفرع،

وأشارت الجمعية الهلال الأحمر إلى أن العدد أقل من الفترات الماضية، نظرًا لاحتجاز شحنة في الطريق الساحلي، الأمر الذي ترتب عليه تقليل كمية المستفيدين.

يشار إلى أن فرع جمعية الهلال الأحمر بترهونة، سجل أكثر من 6000 أسرة نازحة بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.

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