خارجية المؤقتة تبحث مقترح تعديل القانون المنظم للعمل الدبلوماسي

عقدت اليوم السبت بمدينة بنغازي ورشة العمل الثانية لمناقشة مقترح مشروع تعديل القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل الدبلوماسي والقنصلي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الورشة التي أقيمت بقاعة مراقبة الاقتصاد بمدينة بنغازي بحث مشروع تعديل قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي من خلال أوراق العمل المقدمة مع الاخذ بالاعتبار نصوص واحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشارك في اعمال الورشة شخصيات بارزة في المجال السياسي والقانوني وثلة من موظفين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بالمؤقتة ولفيف من المهتمين بالمجال السياسي والقانون الدولي.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً للجهود الحثيثة للدفع بالعمل الدبلوماسي بخطوات علمية ومنهجية مهنية وتنفيذاً لتعليمات وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

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