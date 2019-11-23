طقس ليبيا.. اخر التطورات بشأن المنخفض الجوي والتقلبات القادمة وتوقعات الامطار حتى الثلاثاء

تشير توقعات خبراء الارصاد ووفقاً لخرائط النماذج ينتظر عبور تقلبات شمال بلادنا ايام الاحد والاثنين والثلاثاء، وهي عبارة عن منخفض جوي مركزه بعيد نسبيا جنوب ايطاليا

ويتميز المنخفض الجوي ايضا برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة بشمال البلاد، بينما تبقى مناطق الوسط والجنوب بعيدة عن تاثيراته.

وبحسب الخبراء فإن المنخفض محدود التاثير من حيث الامطار نظرا لعدم تعمقه نحو بلادنا وكون التيارات ستكون غربية موازية للسواحل.

وستكون الاجواء وفقا للتقرير كالتالي:

الشمال الغربي : طقس يتغير بداية من نهار الاحد مع رياح غربية – شمالية غربية نشطة السرعة تصل 50 كلم / ساعة.

مع طقس غائم واحتمال لهطول امطار خفيفة الى متوسطة بالمناطق الساحلية خاصة مابين طرابلس- مصراتة.

الحرارة في تراجع واجواء باردة خصوصا بالليل بالمناطق الجبلية والحمادة الحمراء.

الخليج والشمال الشرقي: تصل التقلبات يوم الاثنين مع نشاط للرياح الغربية وتكاثر السحب على سهل بنغازي والحبل الاخضر حيث نتوقع امطار جيدة الاثنين والثلاثاء, بينما تكون الفرصة محدودة ببقية المناطق الساحلية.

الحرارة تتراجع يوم الاثنين بشكل ملحوظ مع رياح نشطة تصل 50 كلم / ساعة.

مناطق الوسط والجنوب : تتراجع درجات الحرارة بداية بالجنوب الغربي ثم لاحقا الوسط والحنوب الشرقي وتكون الاجواء قليلة السحب.

توقعات الامطار

الامطار المتوقعة من هذا المنخفض ساحلية ولاتتعمق كثيرا نحو الدواخل ، الكميات المتوقعة خفيفة الى متوسطة بالساحل الغربي والخليج ، مابين 1-10 ملم على الاكثر.

والافضلية لسهل بنغازي والجبل الاخضر حيث تتجاوز 15 ملم.

بينما بقية المناطق الساحلية والدواخل الفرص محدودة لزخات متفرقة .

البحر

يتوقع ان يصبح البحر مضطرب الى شديد الاضطراب بداية بالساحل الغربي الاحد والاثنين ، ولاحقا الخليج والساحل الشرقي الاثنين والثلاثاء ، وبالتالي يصبح غير ملائم للانشطة البحرية.

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