مراقبة الاقتصاد ببلدية ترهونة تستلم مواد تموينية

استلمت مراقبة الاقتصاد ببلدية ترهونة، كميات كبيرة من السلع التموينية وتخزينها في مخازن السلع بترهونة، تمهيدًا لتوزيعها على الجمعيات الاستهلاكية.

وستُباشر مراقبة الاقتصاد بترهونة، في عملية التوزيع مطلع الأسبوع، على الجمعيات الاستهلاكية ليستفيد منها المواطن بالأسعار المدعومة.

والكمية المواد الغذائية التي وصلت، تضم حصة بلديات سوق الخميس، وسوق السبت، وسبيعة، وقصر ابن غشير، والعواتة، والعربان.

كما قامت المراقبة بتوزيع مادة الدقيق على مخابز المدينة، وذلك بعد الاجتماع مع لجنة الأزمة، وذلك لتوزيع دقيق على المخابز بأسعار مدعومة، لتقليل سعر رغيف الخبز.

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