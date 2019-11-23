لجنة الدفاع بمجلس النواب تحذر من الدعم الإيطالي والتركي للميليشيات 

حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، من الدعم الإيطالي الذي تقدمه لما وصفها بـالمليشيات في العاصمة.

الميهوب قال في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم، إنه سبق وتم التحذير في بيانات متعاقبة من أن مطاري معيتيقة ومصراتة، والكلية الجوية بمصراتة، تمثل حاضنة لغرف عمليات تركية وإيطالية، مؤكدا أن الوجود الإيطالي في ليبيا لم يعد في الخفاء، خاصة أن الدعم الإيطالي للمليشيات يتمثل في تقديم الدعم اللوجستي، وإعطاء إحداثيات مواقع الجيش، إضافة إلى عمليات التدريب التي تتلقاها المليشيات على أيدي القوات الإيطالية والتركية.

الميهوب شدد على أن لجنة الدفاع والأمن القومي تحذر من الوجود الإيطالي على الأراضي الليبية بشكل غير رسمي، ودون إذن من الجهة الشرعية، ما سيعرضها لتصبح أهدافا مشروعة للقوات المسلحة.

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