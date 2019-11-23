خلال يوم فقط .. تسجيل أكثر من “112” إصابة بمرض الليشمانيا بمستشفى تاورغاء العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

سجل مستشفى تاورغاء العام، اليوم السبت، وصول 112 مصابا بمرض الليشمانيا.

المستشفى ذكرت في تدوينة على صفحتها بـفيسبوك، أن المرض مازال يضرب الأهالي، وأنهم لا يستسلمون.

وكانت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض سجلت في الفترة من الرابع إلى العاشر من نوفمبر الجاري تسجيل 376 حالة اشتباه بمرض الليشمانيا خلال أسبوع.

ومرض الليشمانيا عبارة جنس من طفيليات وحيدة الخلية يشمل أكثر من ثلاثين نوعاً تتطفل على الفقاريات، وبالدرجة الأولى على الثدييات؛ نحو 20 نوعاً منها يمكن أن تصيب الإنسان مسببةً طيفاً من التظاهرات السريرية من إصابات جلدية موضعية إلى مرض جهازي وخيم، تُعرف باسم داء الليشمانيات.

وتُنقَل هذه الطفيليات عن طريق لدغة أنثى حشرة من جنس الفاصدة في العالم القديم أو اللوتزومية في العالم الجديد المنتميتين إلى أسرة الفواصد.

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