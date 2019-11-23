الأحيرش وعبد الرحيم يتفقدان المؤسسات التعليمية ببلدية الأبرق

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، عبدالرحمن الأحيرش، رفقة وزير التعليم، فوزي عبدالرحيم، يوم الخميس، جولة تفقدية ببلدية الأبرق، وذلك لمتابعة وافتتاح عدد من مشاريع الصيانة الشاملة، لعدد من المؤسسات التعليمية بالمنطقة.

ووفق الوزارة، فقد شملت الجولة زيارة مقر إدارة المشروعات بمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بمنطقة الأبرق، والذي تم فيه عقد اجتماع ضم مسؤولي مكاتب التعليم، وعددا من مشائخ وحكماء المنطقة، وذلك لعرض عدة مطالب تخص قطاع التعليم، إضافة إلى التطرق لمطالب المعلمين بشأن قانون زيادة المرتبات، كما تم الاطلاع على المدارس التي تم افتتاحها بعد الانتهاء من صيانتها بشكل كامل.

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