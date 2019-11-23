الشاطر:أسماء مغمورة طفحت على المشهد السياسي أفسدت ثورة فبراير

أخبار ليبيا24

قال عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر إن أسماء مغمورة طفحت على سطح المشهد السياسي في ليبيا وساهمت في عرقلة ثورة فبراير، كما أنها قامت بتمزيق الوحدة الوطنية ومنعت قيام الدولة المدنية الديمقراطية

وذكر الشاطر، أن تلك الأسماء اختزلت ليبيا في شخوصها، مشيرًا بالقول إلى إن ” العواصف سوف تهدأ وتقام الدولة المنشودة وسيكونون في السجل الأسود من تاريخ الوطن، فما يبقى في الوادي إلا حجره”، على حد تعبيره.

وكان الشاطر، قد دعا المجلس الرئاسي تحمل مسؤولياته بـ (رجولة) والكف عن التصرف كمؤسسة مجتمع مدني، مطالبًا إياه بتوفير الدفاعات الجوية وما تحتاجه الحرب، لمواجهة الجيش الوطني.

قال الشاطر، إن لم يقم المجلس الرئاسي بذلك فذلك يعني أنه و (المعتدي) في صف واحد لتقاسم غنيمة الوطن، على حد وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24