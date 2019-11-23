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الشاطر:أسماء مغمورة طفحت على المشهد السياسي أفسدت ثورة فبراير

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر إن أسماء مغمورة طفحت على سطح المشهد السياسي في ليبيا وساهمت في عرقلة ثورة فبراير، كما أنها قامت بتمزيق الوحدة الوطنية ومنعت قيام الدولة المدنية الديمقراطية

وذكر الشاطر، أن تلك الأسماء اختزلت ليبيا في شخوصها، مشيرًا بالقول إلى إن ” العواصف سوف تهدأ وتقام الدولة المنشودة وسيكونون في السجل الأسود من تاريخ الوطن، فما يبقى في الوادي إلا حجره”، على حد تعبيره.

وكان الشاطر، قد دعا المجلس الرئاسي تحمل مسؤولياته بـ (رجولة) والكف عن التصرف كمؤسسة مجتمع مدني، مطالبًا إياه بتوفير الدفاعات الجوية وما تحتاجه الحرب، لمواجهة الجيش الوطني.

 قال الشاطر، إن لم يقم المجلس الرئاسي بذلك فذلك يعني أنه و (المعتدي) في صف واحد لتقاسم غنيمة الوطن، على حد وصفه.

 

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تعليقات

  • …شاطط وعايش فى كوكب زحل وثورة فبراير بالنسبة له ولاخوانه سبوبة لنهب البلاد وخيانة الوطن ونسى هذا الحمار ان ثورة فبراير هى من افرزت مجلس نواب الشعب المنتخب الذى كلف المشير خليفة حفتر قائدا للجيش الوطنى وتحرير البلاد من الارهابيين ودعوتك على قتال الجيش الوطنى جريمة خيانة عظمى وخروج عن مبادئ الثورة التى تحولت الى ثورة الكرامة والسيادة الوطنية وانت وامثالك من الخوان مكانكم السجون قريبا جدا مع كل خائن باع وطنه واستعان بالاحتلال العثمانى لمحاربة الجيش الوطنى اتفووووووه عليك شاطط وغبى

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  • هو كل مجلس الدولة الوهمى متخلفين عقليا لهذه الدرجة ملعون ابو فبراير بسببك هانلغيه من الشهور ونسميه كما سماه القذافى النوار يانور . من يدعم الخراب والدمار وسرقة المال العام ويحارب جيش بلده الوطنى لا يمكن ان يكون من الثوار ابدا هو من الاشرار الفجار ابن حرام من مخلفات خيام النكاح مثلك ياحقير اشطر منك فى السجن نعم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للخوان كان يتباهى بحكم 6 دول كما قال للقيادى الاخوانى السابق ابراهيم ربيع والان فى السجن ذليل ما يقع الا الشاطر ياشاطط

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  • شوية شطة تضعوها فى مؤخرة الشاطر تخليه يتعدل ويثور مثل الثور عندما يرى اللون الاحمر فاحمر منه لم اجد غبى جدا وكلامه متناقض مع بعضه يخلط الثورة مع امعات حكومة الوفاق المرفوضة من نواب الشعب الثورة بالنسبة لهذا الكلب استعباد الشعب من قبل الخوان كلاب النار وقد خلقهم الله احرار ونحن فى الانتظار على احر من النار ان نراك فى زفة طرابلس لكى نهشم رأسك التى يسكنها صرصار معفن مثلك

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  • مجارى فبراير طفحت وخرج منها صراصير وفئران الخوان من شر خلق الله وعلى كل فرد من الشعب الليبى ان يسحقهم بالشبشب خاصة الصرصار الشاطر الذى يتصور انه فيل والفار المشرى الذى يتصور انه حمار اقفلوا المجارى رائحتهم معفنة اتفوووووه عليهم

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