القائد العام يكلف بعض الأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الظواهر السلبية بمهمة جديدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بقيادة الجيش الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إلى المكان المعلوم التي تم تكليفهم بها من قبل القيادة العامة .

الجهاز أكد – في بيان مقتضب له على صفحته الرسمية على فيسبوك – أنه تم الاستعداد والبدء في الجمع الأول لتقديم التعليمات للعناصر وخطط العمل التي كُلف بها الجهاز بتعليمات القيادة العامة وتوجيهات القائد العام المشير خليفة حفتر .

يشار إلى أن جهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة لايزال يواصل عمله وحملاته في مدينة بنغازي وأن القوة التي كُلفت بالمكان المعلوم تعد أحدي قوات الجهاز والتي ستزاول عملها مباشرةً بالمهمة المكلفة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24