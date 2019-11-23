تركيب مضخة لرفع إنتاج المياه بحقول آبار الحساونة

أعلن جهاز النهر الصناعي، عن تركيب مضخة للبئر رقم 57 بالحقل الجنوبي لمنظومة الحساونة، بعد إجراء كافة أعمال الصيانة بالورشة المركزية، واختبارات التشغيل لها، للتأكد من الوضعية التشغيلية للمضخة بمنطقة حقول الآبار.

وقال الجهاز في بيان له، إن تركيب المضخة جاء بالرغم من كل الصعوبات اللوجستية والمتمثلة في شح الوقود والتموين بمواقع حقول آبار المنظومة.

مضيفا أن فرق الصيانة باشرت تنفيذ الخطة الخاصة باستخراج وصيانة وتركيب المضخات بحقول الآبار، للرفع من معدلات إنتاج المياه، وسد العجز بالإمداد المائي الناتج عن أعمال التخريب، وسرقة المحولات الكهربائية.

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