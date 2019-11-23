مركز بنغازي الطبي يحيي اليوم العالمي لسكري الأطفال

أحيا الأطباء والمتخصصون بمجال طب الأطفال اليوم العالمي لسكري الأطفال في مركز بنغازي الطبي، وذلك خلال ندوة علمية أقيمت داخل مدرج بنينا اليوم السبت.

وبحسب بيان للمركز، قال رئيس قسم السكري وغدد أطفال الدكتور صلاح الحاسي، إن الندوة ناقشت نوعي السكري الأول والثاني والفروق بينهما، كما ناقشت حموضة الدم وكيفية اكتشافها وتشخيصها بشكل مبكر وطرق علاجها لتعليم الأطباء الجدد لرفع من كفاءتهم وخبرتهم.

وأضاف الحاسي أن الندوة ناقشت توضيح نوع آخر من السكري خلال الملتقى اليوم، وهو نوع نادر جدا يصيب حديثي الولادة.

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