صبراتة.. ضبط 76 مهاجرا يعتزمون الوصول لإيطاليا

أوقفت غرفة عمليات صبراتة 76 مهاجرا غير قانوني بالقرب من بوابة “الغرة” بالمدخل الغربي للمدينة أثناء انتقالهم من مدينة العجيلات متجهين غربا على متن شاحنة بمرافقة سيارتين صغيرتين.

وقال آمر البوابة الغربية لمدينة صبراتة التابعة لغرفة عمليات صبراتة العقيد عبدالسلام الصويعي، إن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، وبينهم 10 أطفال و13 امرأة، كانوا يعتزمون الاتجاه إلى إيطاليا.

وباتت تدفقات المهاجرين من الحدود الجنوبية لليبيا والذي ازدادت وتيرته مع انعدام السيطرة الفعلية على الحدود تشكل خطرا حقيقيا على التركيبة الديموغرافية للسكان إضافة إلى المخاطر الطبية.

وتزيد تدفقات الهجرة مخاوف المراقبين من أن يتم استخدامهم كمجندين في الحرب القائمة على تخوم طرابلس خصوصا في ظل شهادات سكان محليين على وجود أجانب بين صفوف القوات التي تحارب داخل طرابلس والذي من شأنه إطالة أمد الحرب وتأجيج الصراع في ظل انعدام الأمن واستعار المواجهات.

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