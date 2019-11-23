الخطوط الجوية بنغازي .. هذه خسائرنا المادية من احتجاز طائرتها بمصراتة

العنوان_بنغازي

أكد المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية بنغازي “عز الدين مشنون” اليوم السبت أن خسائر شركة الخطوط الجوية الليبية خسائر بلغت 2 مليون ، نتيجة لتوقفها عن العمل 10 أيام بسبب حجز الطائرة بمطار مصراتة .

و أضاف أن هذه الخسائر تتمثل في دفع إجار الطائرات ، و مرتبات موظفي الشركة التي قاربت تجاوز 4 مليون بالشهر ل1500 موظف ، مؤكداً أن حجم الخسائر كبير جداً .

و تابع قائلاً إن شركة الخطوط الجوية الليبية ذات ذمة مالية مستقلة وغير ممولة من الخزانة العامة مشيراً أن الطائرة المحتجزة تقوم بدفع مرتبات لأكثر من 1500 موظف على مستوى المنطقة شرقية .

و قال “المشنون” : لا توجد مفاوضات إلى حد الآن و لا جديد بخصوص ارجاع الطائرة المحتجزة بمطار مصراتة .