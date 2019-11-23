عارف النايض يجتمع بممثلين عن مجلس الأمن القومي الأمريكي و الخارجية الألمانية

العنوان_واشنطن

اجتمع اليوم السبت الموافق د. عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة مع أ.د. فيكتوريا كوتس، نائبة مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبة رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضورالسفير أ.د. كريستيان باك، المدير الإقليمي لشؤون الشرق الأدني والشرق الأوسط وشمال افريقيا، بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، بخصوص آخر تطورات الشأن الليبي والتحضيرات لمؤتمر برلين.

وجاء هذا الاجتماع متابعة للاجتماعات السابقة التي أجراها النايض مؤخرا في واشنطن مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وعدة وزارات وهيئات أمريكية.