الغرفة الأمنية سبها : تمكنا من التصدي للجريمة وانخفاض معدلها في الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة سبها، علي الطرشاني، إن وحدات الغرفة وباقي الجهات الأمنية تمكنوا من التصدي للجريمة بحد كبير في نطاق اختصاصهم هذا العام، مقارنة بالسنوات الماضية، موضحًا أن ذلك أسفر عن انخفاض كبير بمعدل الجريمة في جنوب ليبيا.

الطرشاني أضاف في تصريحات لوكالة “العين” الإماراتية، أن إحصائية الجرائم الواقعة في مدينة سبها هذا العام مبشرة بعودة الاستقرار إلى المنطقة والتصدي للجريمة والجريمة المنظمة.

وتابع أنه تم تسجيل 30 حالة قتل قبض على 15 متهمًا فيها، وسجلت 15 أخرى ضد مجهول، إضافة إلى 22 حالة سطو مسلح قبض على 6 من مرتكبيها، و11 سرقة قبض على 7 لصوص وفر آخر، و16 قضية تعاط واتجار بالمخدرات قبض على 10 متهمين، و8 مشاجرات قبض على 80 متهما بها ولم تسجل إحداها ضد مجهول .

وواصل أن الجهات الأمنية والعسكرية داخل المدينة وحدت جهودها وأنشأت غرفة عمليات موحدة على الأرض ستباشر عملها في القريب العاجل، مُطالبًا أهالي مدينة سبها بالتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية لإعادة الأمن داخل المدينة وضبط المجرمين والإرهابيين بعيدًا عن القبلية، وتوحيد الخطاب الإعلامي الترشيدي الهادف للتعايش السلمي ووضع الخلافات جانبًا والتجمع على كلمة الوطن.

وفي سياق تصريحاته، طالب الأجهزة الأمنية في سبها بالتعامل بشفافية وحيادية والابتعاد عن النعرات القبلية والفتن واختيار الكوادر أصحاب الحس الأمني الصادق والعالي من ذوي السيرة الحسنة والسلوك الطيب، – حسب قوله.

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