لزيادة معدلات الإنتاج .. البدء في صيانة وتركيب المضخات بحقول آبار النهر الصناعي

أ×بار ليبيا 24 – متابعات

أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة -سهل الجفارة، أن فرق الصيانة باشرت تنفيذ الخطة الخاصة باستخراج وصيانة وتركيب المضخات بحقول الآبار للرفع من معدلات إنتاج المياه وسد العجز بالإمداد المائي الناتج عن أعمال التخريب والسرقة للمحولات الكهربائية لرؤوس الآبار.

الجهاز أوضح ، في بيان له، اليوم السبت، أنه تم خلال اليومين الماضيين، تركيب مضخة البئر رقم 057 بالحقل الجنوبي، بعد إجراء جميع أعمال الصيانة بالورشة المركزية واختبارات التشغيل الأمثل لها للتأكد من الوضعية التشغيلية للمضخة بمنطقة حقول الآبار.

وكان جهاز النهر، أعلن الخميس الماضي، أنه لأول مرة وفي تطور غير مسبوق لأعمال التخريب والسرقة التي تتعرض لها مكونات المنظومة التشغيلية والهندسية، قام مجهولون خلال شهر أكتوبر الماضي بالاعتداء على محول الطاقة الكهربائية المساعد بمحطة الكهرباء الفرعية بالحقل الشرقي (SSE3) التابعة للجهاز.

وأوضح الجهاز، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أنه تم سرقة جميع محتويات المحول وكذلك قطع الكوابل الكهربائية المتصلة بهذا المحول وسرقتها.

وكشف الجهاز، أن هذا المحول يشكل مصدر التغذية الكهربائية الوحيد لعدد (36) بئرًا من الآبار المتاحة للتشغيل، حيث نتج عن هذا الاعتداء حدوث فصل لهذه الابار وتوقفها عن الضخ وفقد ما مقداره (140,000) م3 يوميًا من المياه.

وأشار الجهاز، إلى أنه في اليوم التالي للواقعة جهزت فرق الصيانة بالمنطقة كل ما يلزم وباشرت أعمال استبدال المحول بمحول آخر، قد تم صيانته في وقت سابق بمنطقة حقول الآبار، ثم قامت فرق التشغيل بعد انتهاء أعمال التركيب بإعادة إتاحة جميع الآبار للخدمة، قائلاً: “بالتالي الحفاظ على استمرار ضخ وتدفق المياه للمدن، ولولا الله ثم هذه الأيدي لكان مصير هذه الآبار الخروج عن الخدمة نهائيًا”.

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