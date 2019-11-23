وفد من مصلحة المطارات يزور مؤتمر ومعرض الأمن والسلامة بباريس

زار وفد من مصلحة المطارات مؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العالمي (ميليبول باريس)، والذي انعقدت فعاليات دورته الحادية والعشرون خلال الفترة من 19 وحتى 22 نوفمبر الجاري في باريس، برعاية وزارة الداخلية الفرنسية.

ووفق بيان للمصلحة اليوم، يهدف المؤتمر والمعرض لمشاركة واستعراض أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الأمن والسلامة وتطبيق استخداماتها في القطاعات المختلفة، لا سيما قطاع الطيران المدني.

وشددت المصلحة على أن المشاركة في هذه الفعاليات تتيح الفرصة لمدراء الإدارات والمختصين المشاركين من طرف المصلحة للاجتماع مع الشركات المصنعة ومناقشة عروضها، وإمكانية تلبية الاحتياجات والمنتجات اللازمة لتشغيل المطارات التابعة للمصلحة.

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