مساعٍ لإنهاء إضراب المعلمين في درنة

تعهد الحاضرون في اجتماع عقده وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، السبت، اجتماعا بمقر ديوان التعليم بمدينة البيضاء، بالتحدث إلى مديري المدارس والسعي لإنهاء الاعتصام وفتح المدارس في درنة.

وحذر الاجتماع كلا من رئيس لجنة أعيان وحكماء درنة صالح غيضان، ونوابه سالم المقصبي، وفضل الله الشلوي، إضافة إلى مراقب تعليم درنة منصور عبد القادر، ومدير مركز المتفوقين درنة محمد عبد الرازق.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم خلال الاجتماع الحديث بخصوص الوضع التعليمي في بلدية درنة ومطالب المعلمين والخطوات المعمول بها من قبل الوزارة.

يشار إلى أن مطالب المعلمين المعتصمين في جميع أنحاء البلاد تتمثل في التأمين الطبي تنفيذ القانون رقم (4) الخاص بزيادة مرتبات المعلمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية