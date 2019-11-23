العيضة: سنوفر خدمات صحية شاملة في الكفرة

قال مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة إسماعيل العيضة، إن مشكلة العجز في الأطقم الطبية والطبية المساعدة في مستشفيات الكفرة في طريقها إلى الانفراج عبر استجلاب الأطباء من دول الخارج .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان إدارة الخدمات الصحية الكفرة، بحضور العيضة، ومدير الخدمات الصحية المكلف طه أكحفل، ومديري المستشفيات والمراكز التخصصية والعيادات والوحدات الصحية العاملة بالمدينة.

ووفق بيان لإدارة الإعلام بوزارة الصحة فقد حث العيضة العاملين بالقطاع الصحي في الكفرة على بذل مزيد من العطاء من أجل تقريب الخدمة للمريض، وناقش الأوضاع الصحية بالكفرة وسبل تعزيز الخدمة الصحية.

وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود وعدم تشتيت الخدمة بين جميع المرافق الصحية وتشكيل غرفة طوارئ داخل البلدية تصدر في نهاية كل أسبوع نشرة صحية تفصيلية تبين أعداد المترددين على المرافق الصحية ونوع الخدمة التي يقدمها كل مرفق.

وبيّن العيضة أن وزارة الصحة ستبذل ما بوسعها في سبيل توفير خدمات صحية شاملة وكاملة للمواطنين داخل الكفرة وتوطين العلاج بها، مضيفا أن وزير الصحة سعد عقوب سيزور الكفرة بالفترة القليلة القادمة للوقوف على الوضع الصحي.

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